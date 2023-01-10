В индустриальном парке "Руднево" завершено строительство 16 корпусов. Они уже готовы к размещению высокотехнологичных производств. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: stroi.mos.ru stroi.mos.ru

"На территории индустриального парка "Руднево", который станет шестой площадкой особой экономической зоны “Технополис Москва”, закончено строительство еще одного производственного комплекса. Он включает девять корпусов", – рассказал Ефимов.

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По словам заммэра, комплекс станет самым крупным в составе площадки. Уже возведено 16 корпусов "Руднево" общей площадью 86,5 тысячи квадратных метров. Само строительство комплекса началось в конце 2020 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщал, что сейчас вся площадь индустриального парка уже забронирована под производства. В течение трех ближайших лет площадь парка планируется расширить на 300 тысяч квадратных метров.

В ноябре прошлого года мэр Москвы и зампредседателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров подписали меморандум о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли БПЛА и авиации, в том числе о создании федерального центра беспилотных авиационных систем на базе "Руднево".

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, уже в 2023 году первые компании смогут организовать производство в индустриальном парке "Руднево".

"Федеральный центр объединит ведущих российских разработчиков и производителей БПЛА и цифровых геоинформационных платформ", – подчеркнул Овчинский.

Планируется на базе центра открыть авиационный учебный центр по подготовке высококвалифицированного персонала.

"Запуск перспективной площадки "Руднево" – это сейчас один из главных проектов особой экономической зоны Москвы. После включения территории в состав ОЭЗ "Технополис Москва" для локализованных там производств будут действовать льготный налоговый и таможенный режимы", – сказал гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.