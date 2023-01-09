Ведущая Первого канала сравнила Москву с мясорубкой

«Москву называют сложным городом, мясорубкой, но меня эта мясорубка спасла. Помните притчу про лягушек в кувшине с молоком? Вот Москва в сложный для меня период не дала мне утонуть, она психологически меня вытащила. Поначалу, когда мы только переехали, я обязательно два-три раза в неделю ездила по городу на машине с распирающим чувством благодарности за то, что она вдохнула в меня новую жизнь и здорово мне помогла», — рассказала звезда.