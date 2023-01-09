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13 минут назад

Ведущая Первого канала сравнила Москву с мясорубкой

Lenta.ru

Ведущая Первого канала Юлия Барановская назвала Москву городом-мясорубкой. Подобным сравнением она поделилась в интервью изданию «Москвич Mag».

Ведущая Первого канала сравнила Москву с мясорубкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущая, которая родилась в Петербурге и переехала в Москву в 2013 году, призналась, что она благодарна столице за то, что та подарила ей новую жизнь.

«Москву называют сложным городом, мясорубкой, но меня эта мясорубка спасла. Помните притчу про лягушек в кувшине с молоком? Вот Москва в сложный для меня период не дала мне утонуть, она психологически меня вытащила. Поначалу, когда мы только переехали, я обязательно два-три раза в неделю ездила по городу на машине с распирающим чувством благодарности за то, что она вдохнула в меня новую жизнь и здорово мне помогла», — рассказала звезда.

Одним из любимых районов столицы Барановская назвала Хорошевский, где она жила после переезда в город — из-за удобного расположения и хороших условий для детей. Она также сообщила, что последние полтора года она вместе с семьей проживает в собственном доме в коттеджном поселке «Резиденция Рублево» в Одинцовском районе.

«Это один километр от МКАД. Сейчас добираюсь до работы всего на 15 минут дольше», — сообщила телеведущая.

Барановская добавила, что иногда она пользуется метро для того, чтобы сэкономить время, если опаздывает.

В мае 2022 года российский актер театра и кино Евгений Ткачук, исполнивший роли в нескольких фильмах, включая «Гагарин. Первый в космосе», сравнил Москву с заводом, куда надо приезжать, чтобы отработать смену. Лучшим городом на земле артист назвал Санкт-Петербург.

Новости Москвы,Юлия Барановская,Евгений Ткачук,Первый канал,
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