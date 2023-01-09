Собянин подвел итоги новогодних мероприятий в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте подвел итоги новогодних мероприятий в Москве.

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«В конце прошлого года москвичи приняли решение о формате встречи Нового года и Рождества. Более 80% поддержали проведение новогодних мероприятий в парках и на улицах города. Единодушным было решение посвятить праздники нашим воинам и жителям пострадавших районов. Длинные выходные позади. Москва возвращается к обычному ритму жизни. Можно подвести некоторые итоги», — написал Собянин.

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Как отметил мэр, тысячи москвичей с готовностью откликнулись на призывы о помощи тем, кому сегодня труднее всего. В рамках акции «Москва помогает» горожане собрали более 156 тысяч подарков и отправили свыше 12 тысяч поздравительных открыток для детей из новых регионов России и участников СВО.

По данным, приведенным мэром Москвы, на 40 представлениях «Елки мэра» побывали 60,8 тысяч детишек и взрослых, среди которых 10,1 тысячи человек из семей москвичей-участников СВО.

«Кроме того, гостями «Елки мэра» стали порядка 2,8 тысяч ребятишек и их родителей из Донецка, Луганска, Мариуполя, Запорожья и Херсона, а также из семей мобилизованных граждан, проживающих в других регионах страны. В рамках специальной программы «Зимняя сказка» в Москву были приглашены 2,6 тысяч членов семей мобилизованных из 85 регионов страны. Гости столицы побывали на обзорной экскурсии по городу, посетили ВДНХ и Измайловский Кремль. Принимать гостей помогали 915 волонтеров», — добавил градоначальник.

В блоге уточняется, что по традиции главным центром притяжения москвичей и гостей столицы в новогодние дни стал фестиваль «Путешествие в Рождество», площадки которого посетили 5,1 млн гостей.

Более 6,7 млн человек отдохнули и зарядились энергией в московских парках, из которых самыми популярными ожидаемо стали ВДНХ, Парк Горького и «Зарядье».

Главный каток страны на ВДНХ выбрали более 230 тысяч любителей активного отдыха. Порядка 700 тысяч человек посетили городские музеи и выставочные залы.