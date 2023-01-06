Перечислены главные новогодние традиции дореволюционной столицы

«С 1 января, когда напившись и натанцевавшись, все отсыпались и трезвели, начинались официальные визиты, которые были приняты, как сейчас в Китае. Как там отмечается семейный праздник на китайский Новый год, а потом они ходят друг к другу в гости, так и у нас до революции все наносили друг другу визиты. Были они весьма скромные и официальные», — сказал эксперт.