В Музее космонавтики открылась выставка, посвященная космическим значкам

Она продлится до конца года.

Фото: Музей космонавтики Музей космонавтики

В Музее космонавтики открылась выставка «Мой маленький космос», посвященная космическим значкам. Она стала частью большого музейного проекта «Открываем фонды», который знакомит посетителя с различными фондовыми собраниями.

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Фалеристика как вид коллекционирования разнообразных знаков и значков стала популярной в Советском Союзе после VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Москве в 1957 году. Запуск 4 октября того же года первого искусственного спутника Земли положил начало космической тематике в фалеристике.

С этого времени значки стали традиционными предметами коллекционирования благодаря доступной цене, массовому характеру производства и продажи через многочисленную сеть киосков «Союзпечать».

Коллекция значков Музея космонавтики составляет около 10 тысяч единиц хранения, она одна из наиболее полных по космической тематике. В ее основу легли три большие коллекции Б.М. Саукке, А.Д. Шестакова и И.М. Портнова, приобретенные музеем в 1970-1990-е годы.

Каждому достижению отечественной космонавтики соответствуют выпуски значков или серии значков. Это, например, полет первых искусственных спутников Земли, первый космический пассажир — Лайка, личности легендарных космонавтов, освоение Луны и планет Солнечной системы и другие тематические подборки.

Также в экспозиции представлены необычные значки, выполненные в виде почтовых марок, целая серия портретов космонавтов на манер фарфоровых медальонов и блестящие миниатюры из ситалла, уникального стеклокристаллического материала, изобретенного в Советском Союзе. Эта технологию не смогли повторить за пределами СССР. В советское время значки выпускались на специализированных предприятиях, а одним из самых популярных материалов при их выпуске был алюминий. Также при производстве используют томпак, мельхиор, нейзильбер, пластмассу.

Гости выставки увидят более 300 экспонатов. В обновленном музее подобная специализированная экспозиция космических значков проходит впервые. Посетители смогут вспомнить яркую историю отечественной космонавтики с помощью значков и узнать в каждом миниатюрном изделии характерный почерк эпохи.

Выставка будет работать на протяжении всего года — до 31 декабря 2023-го.

Музей космонавтики в Москве — один из крупнейших научно-технических музеев России. Его история началась в 1964 году, когда на карте Москвы появился монумент «Покорителям космоса». Сегодня Музей космонавтики входит в тройку самых посещаемых музеев Департамента культуры города Москвы.