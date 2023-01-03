Собянин рассказал о развитии МЦД

За прошлый год удалось реконструировать и построить девять пригородных вокзалов, большая работа проведена по созданию дополнительных путей.

Фото: Mos.ru Mos.ru

За три года работы Московские центральные диаметры прочно вошло в повседневную жизнь города. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Видео дня

«Ежедневно диаметрами МЦД-1 и МЦД-2 пользуются свыше 580 тысяч пассажиров. Совместно с “Российскими железными дорогами” мы продолжаем реализацию этого грандиозного проекта. В 2022 году завершили реконструкцию либо построили заново девять пригородных вокзалов», — отметил Мэр Москвы.

Так, станция Минская МЦД-4 сегодня обслуживает около одной тысячи пассажиров в сутки, а к 2025 году ежедневный пассажиропоток должен вырасти до 3,2 тысячи человек. В мае 2022 года работы закончили на станции Толстопальцево будущего четвертого Московского центрального диаметра. До реконструкции станцией пользовали не более 800 человек в день, сегодня — уже 1200 пассажиров.

Открытая в июне станция Печатники МЦД-2 быстро завоевала популярность местных жителей. В свой ежедневный маршрут ее включили 4,6 тысячи пассажиров.

Бывшая станция Каланчевская была переименована в Площадь Трех Вокзалов. Здесь останавливаются поезда МЦД-2, а в будущем она будет доступна для пассажиров МЦД-4. Пока завершен только первый этап реконструкции, но ежедневный пассажиропоток станции уже приблизился к 11 тысячам человек.

На станции Окружная МЦД-1 в ноябре 2022 года открыли северный вестибюль, связавший диаметр с Московским центральным кольцом. В результате популярность станции выросла на 18 процентов. Здесь насчитывается 16,7 тысячи пассажиров в день.

Около тысячи жителей в день пользуются новым пригородным вокзалом Мещерская будущего МЦД-4, 2,6 тысячи — реконструированной станцией Переделкино МЦД-4.

В северном терминальном комплексе аэропорта Шереметьево появилась остановка для поездов «Аэроэкспресс», обеспечившая путь из Москвы до терминалов В и С без пересадок.

Сергей Собянин уточнил, что основные работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры проходили практически незаметно для посторонних глаз. В их числе строительство дополнительных главных путей и тоннеля между Казанским направлением МЖД и Октябрьской железной дорогой, необходимое для ввода в эксплуатацию МЦД-3; реконструкция Крюкова и Раменского — будущих конечных станций МЦД-3; строительство дополнительных третьего и четвертого главных путей и соединительной ветви на перспективном МЦД-4; реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская — Москва-Площадь Трех Вокзалов.

«Каждый из этих проектов по сложности сопоставим с тем, что мы делали в период реконструкции будущего Московского центрального кольца. К тому же приходится работать в условиях плотной городской застройки и не останавливать движение поездов. Но в результате уже в 2023 году сеть наземного метро вырастет вдвое», — подчеркнул Мэр Москвы.

Будущие МЦД-3 и МЦД-4 — это еще 171 километр путей с 80 станциями, из которых 32 станут пересадочными на другие виды рельсового транспорта.

Третий Московский центральный диаметр протяженностью 85 километров свяжет Зеленоград и Раменское, улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Подмосковья. Здесь будет 41 станция, а суточный пассажиропоток составит 577 тысяч человек.

МЦД-4 длиной 86 километров протянется от Апрелевки до Железнодорожного через семь центральных железнодорожных вокзалов столицы, среди которых Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Всего на маршруте будет 39 станций. Ежедневно поездами станут пользоваться 455 тысяч пассажиров.

В планах на 2023 год — завершить реконструкцию и строительство еще 14 пригородных и городских вокзалов. Инфраструктура обновится на станциях Лесной Городок, Очаково, Площадь Трех Вокзалов (второй этап) МЦД-4, Тимирязевская и Лианозово (первый этап) МЦД-1, Крюково МЦД-3, Белорусская МЦД-1/МЦД-4 и Курская МЦД-2/МЦД-4.

Новые вокзалы появятся на станциях Петровско-Разумовская МЦД-1, Марьина Роща МЦД-2/МЦД-4, Ольгино, Поклонная, Тестовская и Кутузовская МЦД-4.

«Таким образом, к концу 2023 года будет сформирован основной каркас нового для нашего города вида транспорта — наземного метро», — добавил Сергей Собянин.