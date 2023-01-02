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18 минут назад

Транспорт «современного Деда Мороза» попал на видео в Москве

Мослента

Транспорт «современного Деда Мороза» попал на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

Транспорт «современного Деда Мороза» попал на видео в Москве
Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»Telegram-канал «Что там в Москве?»

«В Перово приехал современный Дед Мороз», — подписали администраторы канала ролик, на котором запечатлен пикап марки Ford красного цвета. Багажник автомобиля украшен в новогодней стилистике: в центре лежит гора упакованных «подарков», рядом стоят две фигуры светящихся оленей, вокруг — еловые ветки с игрушками.

«Вот это крутой подход», «Креативно, молодец тот, кто эту красоту создал», «Настроение поднялось, очень красиво», «Когда есть деньги и фантазия», «Этот Дед Мороз уже месяц катается по Реутову. Мужик на позитиве», — написали пользователи мессенджера.

Ранее «волшебный десант» Дедов Морозов высадился у детской больницы в Москве. В костюмы новогодних волшебников нарядились сотрудники МЧС.

Новости Москвы,Ford,
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