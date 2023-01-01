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39 минут назад

Синоптик сообщил о рекордном тепле в Москве 1 января

Илья Родин

Температура воздуха в Москве прогрелась до +4,3° в воскресенье, 1 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что спустя 50 лет установлен новый рекорд тепла для начала года в столице, пишет ТАСС.

Синоптик сообщил о рекордной температуре в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Температура в Москве достигла 4,3° тепла вечером. Таким образом, установлен новый рекорд тепла для 1 января», - подчеркнул Вильфанд.

Отмечается, что предыдущий рекорд был зафиксирован в Москве 1 января 1973 года. Тогда воздух прогрелся до 4,2° тепла.

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Ранее сообщалось, что аномальная температура воздуха также наблюдалась в Санкт-Петербурге. Впервые за всю метеорологическую историю в северной столице первого января было зафиксировано 4,8° тепла.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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