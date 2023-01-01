Синоптик сообщил о рекордной температуре в Москве

Температура воздуха в Москве прогрелась до +4,3° в воскресенье, 1 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что спустя 50 лет установлен новый рекорд тепла для начала года в столице, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Температура в Москве достигла 4,3° тепла вечером. Таким образом, установлен новый рекорд тепла для 1 января», - подчеркнул Вильфанд.

Отмечается, что предыдущий рекорд был зафиксирован в Москве 1 января 1973 года. Тогда воздух прогрелся до 4,2° тепла.