В Москве подорожал проезд в метро, автобусах и электричках

Цены на проезд в общественном транспорте Москвы в 2023 году заметно вырастут. Уже с понедельника, 2 января, стоимость поездки в метро, электричках Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД, зона «Центральная») по карте «Тройке» вырастет на 4 рубля и составит 50 рублей, по тарифу «90 минут» проехать можно будет за 75 рублей вместо нынешних 69 рублей.

Фото: ТАСС ТАСС

Вырастет цена поездки и по билету «Единый» (позволяет ездить и в метро, и на наземном транспорте) — правда, всего на 1 рубль, до 62 рублей, а новая цена билета на две поездки составит, соответственно, 124 рубля.

При оплате проезда в метро, МЦК и МЦД с помощью биометрии цена одной поездки не изменится и, как и прежде, будет равна 46 рублям.