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1 час назад

Москвичам напомнили об изменении движения поездов на Кольцевой линии метро с 2 января

Москва24иещё 1

С 2 по 7 января на Кольцевой линии Московского метрополитена изменится схема движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Москвичам напомнили об изменении движения поездов в метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Изменения обусловлены необходимостью обновления системы, отвечающей за безопасность и управление движением поездов. Ее планируют подключить на каждом пути Кольцевой линии.

"2–4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки. 5–7 января поезда будут ходить по часовой стрелке", – говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на изменения в движении поездов, станции пересадочные узлы Кольцевой линии будут работать в штатном режиме.

Москвичам и гостям столицы рекомендовали заранее планировать маршруты и напомнили о работе Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД), а также круглосуточного автобуса Б, который следует по Садовому кольцу.

Ранее сообщалось, что самой популярной в новогоднюю ночь стала станция метро "Охотный ряд". Второй и третьей по популярности стали "Пушкинская" и "Площадь революции". Большое число пассажиров на станциях объяснили расположением рядом с ними излюбленных москвичами мест.

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