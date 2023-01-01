Москвичам напомнили об изменении движения поездов в метро

С 2 по 7 января на Кольцевой линии Московского метрополитена изменится схема движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Изменения обусловлены необходимостью обновления системы, отвечающей за безопасность и управление движением поездов. Ее планируют подключить на каждом пути Кольцевой линии.

"2–4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки. 5–7 января поезда будут ходить по часовой стрелке", – говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на изменения в движении поездов, станции пересадочные узлы Кольцевой линии будут работать в штатном режиме.

Москвичам и гостям столицы рекомендовали заранее планировать маршруты и напомнили о работе Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД), а также круглосуточного автобуса Б, который следует по Садовому кольцу.