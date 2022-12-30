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36 минут назад

Москвичам рассказали о запуске первого в истории сверкающего новогоднего поезда в метро

Вечерняя Москва

На Кольцевой линии столичного метрополитена впервые в истории запустили сверкающий новогодний поезд. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— В этом году в метро курсируют 13 праздничных поездов. Среди них сверкающий состав на Кольцевой линии. Такой поезд мы запустили впервые и надеемся, он поднимет настроение всем пассажирам, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Заммэра уточнил, что большую часть расходов по украшению городского транспорта в этом году взяли на себя производители, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Накануне станции Московского метрополитена украсили к Новому году. По словам Ликсутова, на Северном речном вокзале работает каток, а на стойках «Живое общение» можно отправить письмо Деду Морозу или родным. На фасадах некоторых станций появилась красивая подсветка или световые арки с еловыми ветками, а около других платформ установили инсталляции «Два сердца» столицы.

Новости Москвы,Видео,Максим Ликсутов,
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