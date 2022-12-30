На Кольцевой линии столичного метрополитена впервые в истории запустили сверкающий новогодний поезд. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— В этом году в метро курсируют 13 праздничных поездов. Среди них сверкающий состав на Кольцевой линии. Такой поезд мы запустили впервые и надеемся, он поднимет настроение всем пассажирам, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Заммэра уточнил, что большую часть расходов по украшению городского транспорта в этом году взяли на себя производители, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».