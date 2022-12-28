В Москве открылась фотовыставка "Притяжение Арктики"

На Тверском бульваре в Москве при поддержке НК "Роснефть" совместно с негосударственным институтом развития "Иннопрактика" открылась фотовыставка "Притяжение Арктики".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В составе экспозиции – уникальные кадры из атласа "Российская Арктика. Пространство. Время. Ресурсы" (совместный проект "Роснефти" и "Иннопрактики"), фотографии из научно-исследовательских экспедиций "Роснефти" и снимки объектов компании.

Жители и гости столицы смогут увидеть ледяные пейзажи, масштабные полярные исследования, неповторимую красоту Арктики и ее удивительных обитателей, многие из которых занесены в Красную книгу. Выставка доступна для всех желающих до 30 января.

"Роснефть" реализует в арктическом регионе комплексную научную программу исследований. С 2012 года компания провела более 30 экспедиций в пяти морях Арктики и собрала уникальный пласт информации об этом регионе.