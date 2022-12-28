Жителям Москвы доступен новый сервис помощи при переезде

Как гласит русская пословица: "переезд - хуже пожара", ведь необходимо вывозить все с одного места на другое, оформлять документы, прикрепляться к саду, школе или поликлинике. В одиночку заниматься этим - долго и хлопотно. Новый сервис "Переезд в Москве" поможет быстро решить все вопросы.

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"Суперсервис на mos.ru в удобном и структурированном формате даст горожанам всю необходимую информацию о том, как зарегистрироваться по новому адресу, записать детей в школу или детский сад, оформить медицинские справки и многое другое", - сообщает первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова.

Как добавляет министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, суперсервис - это пошаговая инструкция, которая полезна тем, кто впервые сталкивается с подобной ситуацией.

"В суперсервисе "Переезд в Москве" объединено несколько десятков электронных услуг и сервисов портала mos.ru, все они адаптированы под конкретные жизненные ситуации", - цитирует Лысенко портал мэра и правительства Москвы.

Ожидается, что сервис будет пополняться новыми услугами: например, информацией о досуге, особенностях социальной помощи разным категориям граждан, услугами для автомобилистов и прочим.