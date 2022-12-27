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54 минуты назад

Интерактивный Музей лошади и Конный театр представили на ВДНХ

Агентство «Москва»

В обновленном историческом павильоне №42 на ВДНХ представили первый в России интерактивный Музей лошади и Конный театр Кремлевской школы верховой езды, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Интерактивный Музей лошади и Конный театр представили на ВДНХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы открываем интереснейшее, на мой взгляд, точку притяжения на нашей территории - Музей лошади и Конный театр. Начиная с этого сезона, мы делаем всем москвичам такой замечательный подарок. Теперь можно приходить к нам, смотреть на то, кем была лошадка раньше и кем она стала сейчас, а также посмотреть, что творится на этом небольшом, но замечательном и интересном творческом пространстве», - сказал на открытии заместитель генерального директора ВДНХ Алексей Горбунов.

В свою очередь, советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов отметил, что это первый интерактивный Музей лошади в России.

«Это уникальный продукт, доступный для всех жителей Москвы и гостей столицы. <…> Каждый человек, вошедший в эти двери, может найти себе по душе занятие, связанное с конным спортом или лошадьми в целом. Для Федерации важно, что человек, попавший в этот интерактивный музей, выйдя из него и увидев информацию на картинках и на экране и прослушав лекции, сможет увидеть манеж, где проходят крупнейшие конные события, которые мы создали вместе с Кремлевской школой верховой езды», - подчеркнул он.

Как пояснил генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров, на манеже будут выступать не только профессиональные всадники и артисты, но и заниматься дети. «И каждая девочка, которая придет на арену, на этот манеж, должна чувствовать себя принцессой цирка, и в ней должно быть то вдохновение, которое позволит ей создать свое будущее, и мы с вами стоим за этим большим делом, за воспитанием нашего подрастающего поколения», - отметил он.

Для посетителей площадки откроются 28 декабря.

Новости Москвы,Борис Петров,Максим Кретов,Алексей Горбунов,ВДНХ,
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