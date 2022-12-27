Интерактивный Музей лошади и Конный театр представили на ВДНХ

«Сегодня мы открываем интереснейшее, на мой взгляд, точку притяжения на нашей территории - Музей лошади и Конный театр. Начиная с этого сезона, мы делаем всем москвичам такой замечательный подарок. Теперь можно приходить к нам, смотреть на то, кем была лошадка раньше и кем она стала сейчас, а также посмотреть, что творится на этом небольшом, но замечательном и интересном творческом пространстве», - сказал на открытии заместитель генерального директора ВДНХ Алексей Горбунов.