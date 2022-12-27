Звезда сериала «Универ» сравнил Москву с офисом

Российский актер и телеведущий, звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин сравнил Москву с офисом, по которому нужно передвигаться из одного места в другое. Он поделился подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Фото: Стас Ярушин/YouTube Стас Ярушин/YouTube

Ярушин пригласил съемочную группу в загородный дом, который арендует и использует как офис. Однако актер никогда не мечтал о подобной недвижимости. По его словам, квартиру в Москве нужно приобретать в таком районе, чтобы оттуда было удобно добираться до разных мест. «Для меня Москва это большущий офис, где надо иметь квартиру в выгодном месте, чтобы можно было постоянно ездить на работу, на съемки», — объяснил актер.

Вместе с семьей Ярушин проживает в квартире в районе «Свиблово». Актер похвалил локацию и назвал ее прекрасным местом. К достоинствам он отнес удобное расположение и наличие парков.