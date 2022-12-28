Более 60 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

В московских аэропортах 28 декабря задержали или отменили более 60 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

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Уточняется, что во Внуково задержали 10 рейсов, вылет еще девяти был отменен. В Домодедово задержали 21 рейс, 13 отправлений отменили. В Шереметьево задержаны еще 13 вылетов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

В общей сложности изменения в расписании столичных воздушных гаваней коснулись 66 рейсов.