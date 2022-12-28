В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
21 минуту назад

Более 60 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

Lenta.ruиещё 7

В московских аэропортах 28 декабря задержали или отменили более 60 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Более 60 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что во Внуково задержали 10 рейсов, вылет еще девяти был отменен. В Домодедово задержали 21 рейс, 13 отправлений отменили. В Шереметьево задержаны еще 13 вылетов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

В общей сложности изменения в расписании столичных воздушных гаваней коснулись 66 рейсов.

Ранее бывшая стюардесса назвала способ разгладить вещи на отдыхе, если в отеле не оказалось утюга или отпаривателя. Бэт Виндзор, проработавшая бортпроводницей десять лет, рекомендовала всегда брать в путешествия компактный отпариватель для одежды.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители