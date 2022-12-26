В Москве подвели итоги Экодиктанта-2022

В России с 11 ноября по 4 декабря прошел Экодиктант-2022 — экопросветительский проект, направленный на обеспечение энерго-экологической безопасности. В нем приняли участие все регионы России и еще 173 страны. Самыми активными субъектами РФ стали: Москва, Татарстан и Санкт-Петербург, — а странами — Казахстан, Белоруссия, Монголия, Узбекистан, Австрия, Таджикистан, Абхазия, Франция, Молдова.

«В этом году в связи с политической обстановкой мы полностью перешли на российское программное обеспечение и оргкомитетом было принято решение проводить Экодиктант только на русском языке. Но нам звонили из некоторых посольств, просили согласование перевести Экодиктант самостоятельно на английский язык», — отметила Соколова.

Это показывает, что еще больше иностранцев из разных государств хотели бы поучаствовать в проекте, объяснила она. Больше всего участников в этом году вошли в категорию от 12 до 18 лет — таких 45,5 процента. Еще 33,5 процента — люди старше 18 лет, у которых нет профильного образования. А 14 процентов — младше 12 лет.