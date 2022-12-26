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36 минут назад

В Москве подвели итоги Экодиктанта-2022

Победителями I степени стали более 67 тысяч участников Экодиктанта. Об этом рассказала сопредседатель федерального оргкомитета проекта Наталья Соколова на итоговом заседании оргкомитета 26 декабря.

В Москве подвели итоги Экодиктанта-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В России с 11 ноября по 4 декабря прошел Экодиктант-2022 — экопросветительский проект, направленный на обеспечение энерго-экологической безопасности. В нем приняли участие все регионы России и еще 173 страны. Самыми активными субъектами РФ стали: Москва, Татарстан и Санкт-Петербург, — а странами — Казахстан, Белоруссия, Монголия, Узбекистан, Австрия, Таджикистан, Абхазия, Франция, Молдова.

«В этом году в связи с политической обстановкой мы полностью перешли на российское программное обеспечение и оргкомитетом было принято решение проводить Экодиктант только на русском языке. Но нам звонили из некоторых посольств, просили согласование перевести Экодиктант самостоятельно на английский язык», — отметила Соколова.

Это показывает, что еще больше иностранцев из разных государств хотели бы поучаствовать в проекте, объяснила она. Больше всего участников в этом году вошли в категорию от 12 до 18 лет — таких 45,5 процента. Еще 33,5 процента — люди старше 18 лет, у которых нет профильного образования. А 14 процентов — младше 12 лет.

Победителями I степени стали 1,6 процента участников, II степени — 9,5 процента, III степени — 33,6 процента.

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