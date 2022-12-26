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1 час назад

Дети из регионов приедут в Москву на новогодние праздники

Газета.Ruиещё 18

Дети из регионов России и новых территорий по приглашению мэра Москвы Сергея Собянина посетят столицу с 3 по 8 января 2023 года.

Дети из регионов приедут в Москву на новогодние праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди юных гостей дети из многодетных и социально незащищенных семей, дети военнослужащих — участников специальной военной операции, а также победители и призеры региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад.

Благодаря участию в инновационном проекте «Город открытий» дети изучат столицу в интерактивном формате, получат новые навыки и компетенции. Они посетят креативные кластеры, высокотехнологичные компании, образовательные институты и культурные учреждения Москвы.

«Город открытий» — флагманский образовательно-туристический проект, который представляет столицу в роли единого образовательного пространства для подрастающего поколения. Дети из регионов приезжают в Москву, где своими глазами могут увидеть, что такое инновации», — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму Евгений Козлов.

Дети также посетят новогодние представления в Государственном Кремлевском дворце и Гостином Дворе и примут участие в обзорной экскурсии по городу.

«Каждый раз, организуя приезд детей из разных регионов нашей страны в столицу, мы в первую очередь стараемся подарить ребятам новогоднее торжество, полное новых впечатлений, искренней радости, дружбы, добра и надежды, обеспечивая при этом их комфорт и безопасность», — отметил руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Новости Москвы,Виталий Сучков,Евгений Козлов,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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