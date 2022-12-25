Эскалатор в переходе между «Чистыми прудами» и «Сретенским бульваром» закроют

В период с 24 декабря по 30 декабря будет закрыть эскалатор в переходе между станциями «Чистые пруды» и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки в воскресенье, 25 декабря.

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— С 24 по 30 декабря 2022 года в переходе со станции «Чистые пруды» Сокольнической линии на Люблинско-Дмитровскую линию закрыт на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

12 ноября участок Замоскворецкой линии Московского метрополитена был закрыт на полгода в связи с проведением капитального ремонта тоннеля от станции «Царицыно» до «Кантемировской». За это время фактически будет построен новый тоннель протяженностью 120 метров.