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24 минуты назад

Эскалатор в переходе между станциями «Чистые пруды» и «Сретенский бульвар» закроют до 30 декабря

Вечерняя Москва

В период с 24 декабря по 30 декабря будет закрыть эскалатор в переходе между станциями «Чистые пруды» и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки в воскресенье, 25 декабря.

Эскалатор в переходе между «Чистыми прудами» и «Сретенским бульваром» закроют
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— С 24 по 30 декабря 2022 года в переходе со станции «Чистые пруды» Сокольнической линии на Люблинско-Дмитровскую линию закрыт на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

12 ноября участок Замоскворецкой линии Московского метрополитена был закрыт на полгода в связи с проведением капитального ремонта тоннеля от станции «Царицыно» до «Кантемировской». За это время фактически будет построен новый тоннель протяженностью 120 метров.

Также стало известно, что за 11 месяцев 2022 года пассажиры Московского метрополитена обратились на стойки «Живое общение» около 520 тысяч раз. Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что пассажиров чаще всего интересовала информация о проезде, действующих тарифах и о работе сервиса оплаты проезда по биометрии.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Правительство Москвы,
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