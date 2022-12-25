Москвичам назвали сроки возвращения оттепели

Сроки возвращения оттепели в Московский регион в интервью ТАСС назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд . По его словам, плюсовая температура вернется в столицу уже в середине следующей недели.

«До вторника погода будет еще достаточно холодной, а со среды опять начнется оттепель с температурой минус три — плюс два градуса», — рассказал метеоролог.

По информации Гидрометцентра, в понедельник, 26 декабря, в Москве ожидается минус 6-8 градусов и без осадков, будет облачная с прояснениями погода. Во вторник, 27 декабря, в столице будет снег и метель, температура — минус 1-3 градуса. В среду, 28 декабря, в городе потеплеет до одного градуса тепла, также ожидается снег.