Зимний фестиваль «Снег и лед в Москве» стартует в парке «Музеон» 28 декабря

В парке искусств «Музеон» с 28 декабря по 28 января пройдет зимний фестиваль «Снег и лед в Москве», где горожане смогут увидеть ледяные и снежные скульптуры высотой до семи метров. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 25 декабря.

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Скульптуры будут посвящены достоянию России. Они расположатся вдоль центральной аллеи и расскажут сюжеты из жизни таких деятелей, как Александр Невский, Петр I, Михаил Кутузов, Александр Пушкин, Михаил Ломоносов и других. Главным объектом мероприятия станет замок с пятью ледяными горками для детей и взрослых.

Кроме того, на фестивале будет представлена выставка уникальных природных и рукотворных объектов. Гости парка смогут увидеть гейзеры Камчатки, озеро Байкал, дворцово-парковый ансамбль в Петергофе, храм Василия Блаженного и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.