В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-9° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
3 минуты назад

Зимний фестиваль «Снег и лед в Москве» стартует в парке «Музеон» 28 декабря

Вечерняя Москва

В парке искусств «Музеон» с 28 декабря по 28 января пройдет зимний фестиваль «Снег и лед в Москве», где горожане смогут увидеть ледяные и снежные скульптуры высотой до семи метров. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 25 декабря.

Зимний фестиваль «Снег и лед в Москве» стартует в парке «Музеон» 28 декабря
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Скульптуры будут посвящены достоянию России. Они расположатся вдоль центральной аллеи и расскажут сюжеты из жизни таких деятелей, как Александр Невский, Петр I, Михаил Кутузов, Александр Пушкин, Михаил Ломоносов и других. Главным объектом мероприятия станет замок с пятью ледяными горками для детей и взрослых.

Кроме того, на фестивале будет представлена выставка уникальных природных и рукотворных объектов. Гости парка смогут увидеть гейзеры Камчатки, озеро Байкал, дворцово-парковый ансамбль в Петергофе, храм Василия Блаженного и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

22 декабря в Музее Победы стартовала бесплатная выставка «Новый год сквозь года», посвященная праздничным традициям середины ХХ века. Всего в экспозиции представлено около 100 раритетов.

Новости Москвы,Михаил Ломоносов,Михаил Кутузов,Александр Невский,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители