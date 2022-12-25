Малый театр покажет премьеру спектакля "Собачье сердце"

"Если бы Шарику трансплантировали мозг интеллигента, он вырос бы интеллигентом. Но зачем это делать? Вот самый главный вопрос Булгакова - зачем это нужно? Не надо вмешиваться в то, что делает Господь Бог. Это самая главная, мне кажется, мысль этого произведения", - сказал журналистам режиссер спектакля и автор инсценировки Алексей Дубровский .

По его словам, в кинокартине Владимира Бортко 1988 года само время определенным образом расставило акценты. "Сейчас же, спустя несколько десятилетий, мне кажется, акценты стоят совершенно по-другому. Этот вопрос нас с Василием Ивановичем Бочкаревым и заинтересовал, потому что мы смотрим на это произведение более сложным взглядом. Уже нет таких окрашиваний в черное и белое", - отметил режиссер. Он пояснил, что для него лично пес Шарик в этом произведении - жертва, и сложно ответить на вопрос, является ли профессор Преображенский сугубо положительным героем или отрицательным.