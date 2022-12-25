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1 час назад

Малый театр покажет премьеру спектакля "Собачье сердце"

ТАСС

Последней премьерой уходящего года в Малом театре станет "Собачье сердце" по Михаилу Булгакову, постановка спектакля приурочена к юбилею народного артиста России Василия Ивановича Бочкарева, которому 22 ноября 2022 года исполнилось 80 лет. Премьеру покажут в воскресенье на Исторической сцене.

Малый театр покажет премьеру спектакля "Собачье сердце"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если бы Шарику трансплантировали мозг интеллигента, он вырос бы интеллигентом. Но зачем это делать? Вот самый главный вопрос Булгакова - зачем это нужно? Не надо вмешиваться в то, что делает Господь Бог. Это самая главная, мне кажется, мысль этого произведения", - сказал журналистам режиссер спектакля и автор инсценировки Алексей Дубровский.

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По его словам, в кинокартине Владимира Бортко 1988 года само время определенным образом расставило акценты. "Сейчас же, спустя несколько десятилетий, мне кажется, акценты стоят совершенно по-другому. Этот вопрос нас с Василием Ивановичем Бочкаревым и заинтересовал, потому что мы смотрим на это произведение более сложным взглядом. Уже нет таких окрашиваний в черное и белое", - отметил режиссер. Он пояснил, что для него лично пес Шарик в этом произведении - жертва, и сложно ответить на вопрос, является ли профессор Преображенский сугубо положительным героем или отрицательным.

В образе профессора в "Собачьем сердце" предстает Василий Бочкарев.

"Это, наверное, первая роль, когда присутствие автора для меня во многом почти реально. Я его чувствую", - признался актер журналистам.

Когда одержимый человек рвется к эксперименту, до конца не обоснованному, забывая про какие-то простые вещи, связанные с природой, это приводит к катастрофе, отметил он, говоря о сюжете.

В спектакле заняты Игорь Петренко (доктор Борменталь), Виктор Низовой (Нарком), Михаил Мартьянов (Швондер), Владимир Носик (швейцар Федор), Александр Ермаков (пациент) и другие актеры. Роль Шарика или Полиграфа Полиграфовича Шарикова, сыграет молодой артист Владимир Тяптушкин.

"Акцент мы делали на том, что нельзя идти против природы, невозможно превратить животное в человека. Такой симбиоз невозможен в принципе", - рассказал о работе над постановкой Тяптушкин.

Декорации и костюмы к спектаклю создала художник Мария Утробина. На сцене зритель увидит вращающуюся башенную конструкцию, часть которой - это квартира профессора Преображенского. Художник отметила, что в пьесе есть два мира - Москва 20-х годов и квартира профессора.

"Для меня это такая уходящая эпоха. Теплый мир, янтарное сердце, я его так для себя называю. Я очень долго думала, как это все соединить. В какой-то момент поняла, что башня III Интернационалу Татлина является тем самым образом Москвы 20-х годов, и соединила квартиру и башню. Конечно, башня преобразована архитектурно и сценически", - рассказала Утробина.

Новости Москвы,Виктор Низовой,Владимир Носик,Алексей Дубровский,Михаил Мартьянов,Александр Ермаков,Василий Бочкарев,Владимир Бортко,Игорь Петренко,Михаил Булгаков,
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