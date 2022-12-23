В Москве построили завод по производству ветеринарных вакцин

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о завершении строительства завода по производству вакцин для животных на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва».

Фото: В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Сейчас на заводе проводят пусконаладочные работы. Полноценный запуск предприятия запланирован на второй квартал 2023 года», — цитирует kp.ru вице-мэра.

По словам Ефимова, на предприятии будут производить несколько десятков млн доз вакцин в год. В производство инвестировали 1,6 млрд рублей.