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55 минут назад

В Москве построили завод по производству ветеринарных вакцин

RT на русском

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о завершении строительства завода по производству вакцин для животных на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва».

В Москве построили завод по производству ветеринарных вакцин
Фото:  В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Сейчас на заводе проводят пусконаладочные работы. Полноценный запуск предприятия запланирован на второй квартал 2023 года», — цитирует kp.ru вице-мэра.

По словам Ефимова, на предприятии будут производить несколько десятков млн доз вакцин в год. В производство инвестировали 1,6 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что лидером национального рейтинга инвестпривлекательности ОЭЗ стал технополис «Москва».

Новости Москвы,Владимир Ефимов,
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