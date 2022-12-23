В Орехово-Борисове Южном прошла акция «Волшебный мандарин»

В Орехове-Борисове Южном прошла праздничная акция «Волшебный мандарин». Ее организовали муниципальные депутаты района и волонтеры. Они нарядились в яркие новогодние костюмы и подарили нескольким десяткам местных жителей мандарины. «Вечерняя Москва» приняла участие в акции и узнала, как зародилась эта добрая традиция.

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Канун Нового года — это всегда череда праздничных елок, подарков и сюрпризов. Однако большая часть таких мероприятий проводится исключительно для детей. По словам муниципального депутата района Орехово-Борисово Южное Максима Демченкова, однажды он вместе с коллегами решил сделать так, чтобы каждый житель, вне зависимости от возраста, смог ощутить волшебство праздника. Причем так, чтобы это стало для него неожиданностью.

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— В 2015 году я вспомнил случай, который произошел со мной в детстве. Однажды вечером на улице мне встретился Дед Мороз. Он просто подарил мне апельсин. Это было очень приятно и неожиданно. На праздничных площадках ты всегда точно знаешь, к чему готовиться. А тут он появился в момент, когда чуда я совсем не ждал. Это яркое воспоминание и стало началом нашей новогодней акции «Волшебный мандарин», — рассказал Демченков.

Акция проходит на протяжении всей предновогодней недели. С утра муниципальные депутаты и волонтеры переодеваются в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек и отправляются дарить праздничное настроение москвичам. Появление такой «команды волшебников» удивило многих жителей района. Например, местному жителю Андрею Гуляеву вручили мандарины, когда он выгуливал своего чихуахуа Дерби.

— Я уже уходил домой — собираться на работу, когда меня остановили Дед Мороз и Снегурочка. Это было неожиданно и очень приятно. Нам всем важно получать заряд положительных эмоций в преддверии такого большого и семейного праздника, как Новый год. Здорово, что наши представители власти подумали об этом и организовали такое замечательное мероприятие, — сказал москвич.

Для самих районных депутатов акция «Волшебный мандарин» — одно из самых знаковых событий года. Поэтому они всегда стремятся провести его на высшем уровне. Несмотря на то что их депутатский состав района в этом году претерпел небольшие изменения, новички с удовольствием присоединились к команде тех, кто уже не один год выходит на улицы с предновогодними поздравлениями.

— Я очень ждала этого мероприятия, потому что сама неоднократно становилась свидетелем этой акции. Конечно, это несколько отличается от той работы, которой мы занимаемся ежедневно. Но дарить радость людям всегда приятно и заряжает тебя позитивной энергией, — говорит муниципальный депутат Светлана Овчинникова, которая в этом году присоединилась к акции.

Поднять настроение депутаты смогли и москвичке Юлии Нефедовой — девушка торопилась в магазин, но Дед Мороз и Снегурочка остановили ее, чтобы подарить несколько теплых новогодних пожеланий, а волонтер Ольга Дрожжина вручила Юлии праздничный мандарин.

— Если честно, праздник не ощущался совсем. Не нравилось, что вокруг такая слякоть, гололедица. Но встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой все изменила, — со смехом рассказывает Юлия. — Теперь хорошего мне хватит надолго.

К акции «Волшебный мандарин» с каждым годом присоединяется все больше людей.

Энтузиазм коллектива муниципальных депутатов вдохновляет и представителей других ведомств, поэтому в рядах участников акции теперь можно встретить и сотрудников образовательных учреждений.