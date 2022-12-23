Участок бывшей промзоны «Донские улицы» реорганизуют

Помимо жилых объектов, на территории построят физкультурно-оздоровительный комплекс, школу, детский сад, а также магазины, кафе и рестораны.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Участок бывшей промзоны «Донские улицы» площадью более трех гектаров реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Соответствующий проект решения опубликовали на сайте Правительства Москвы.

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«По программе комплексного развития территорий реорганизуют участок бывшей промзоны на улице Вавилова, расположенный недалеко от станции метро “Ленинский проспект” и платформы Московского центрального кольца Площадь Гагарина. Инвестиции в реализацию проекта превысят 13 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит более 140 миллионов рублей. Благодаря преобразованию территории и строительству общественно-деловых и социальных объектов в Донском районе появится около 420 новых рабочих мест», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений ВладВладимир Ефимов.

Сейчас участок используется неэффективно. Редевелопмент смогут провести собственники, городской оператор или инвестор, привлеченный по результатам торгов. В последних двух случаях правообладатели получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, на участке будет построено около 145 тысяч квадратных метров недвижимости. Большую часть — 137 тысяч квадратных метров — составит жилье по программе реновации.

«На участке бывшей промзоны “Донские улицы”, помимо жилых объектов, планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс, школу для 200 учащихся и детский сад для 100 воспитанников. Кроме того, там разместят магазины, кафе и рестораны. Общая площадь общественно-деловой и социальной застройки составит почти восемь тысяч квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону Октябрьское Поле. Всего на данный момент заключено 10 соглашений с инвесторами, по которым в столице реорганизуют также два участка бывшей промзоны Коровино, участки бывших промзон Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, Теплый Стан и Автомоторная, заброшенную стройку в Тропарево-Никулине и неэффективно используемый участок в Тимирязевском районе.

Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют 14 участков: бывших промзон «Южный порт», Зюзино, Грайвороново, Варшавское Шоссе, Северянин, «Кирпичные улицы», «Западная водонапорная станция», производственной зоны Алабушево, а также неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.