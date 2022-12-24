175 спортивных объектов построены в Москве за 11 лет

С 2011 года в столице построены и реконструированы 175 спортивных объектов. Среди них такие крупные объекты как стадион «Лужники», «Открытие Банк Арена» (стадион «Спартак»), ВЭБ Арена (стадион ЦСКА), ВТБ Арена (стадион «Динамо»), сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«С каждым годом все больше жителей столицы выбирают для себя здоровый образ жизни и активно увлекаются физкультурой и спортом. Для того, чтобы каждый москвич имел возможность заниматься рядом с домом или работой, мы продолжаем строить спортивные объекты. Так, с 2011 года мы возвели 175 таких сооружений. Кроме того, в столице открылись сотни физкультурно-оздоровительных комплексов, возможность заниматься в которых есть у всех жителей столицы», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
По его словам, только в этом году введено 19 спортивных объектов, среди которых такие знаковые сооружения как Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках, стадион «Москвич» в Текстильщиках. Кроме того, в этом году открылись BMX-велодром в районе Дмитровский, универсальный физкультурно-оздоровительный центр на территории стадиона «Торпедо» имени Стрельцова, где началась активная фаза реконструкции, а также два футбольных поля.
Андрей Бочкарев уточнил, что в 2023-2025 годах за счет средств адресной инвестиционной программы планируется возвести еще 27 спортивных объектов.