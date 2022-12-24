175 спортивных объектов построены в Москве за 11 лет

«С каждым годом все больше жителей столицы выбирают для себя здоровый образ жизни и активно увлекаются физкультурой и спортом. Для того, чтобы каждый москвич имел возможность заниматься рядом с домом или работой, мы продолжаем строить спортивные объекты. Так, с 2011 года мы возвели 175 таких сооружений. Кроме того, в столице открылись сотни физкультурно-оздоровительных комплексов, возможность заниматься в которых есть у всех жителей столицы», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.