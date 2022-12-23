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1 час назад

Легендарный «Щелкунчик» открывает праздничный сезон в Большом театре

Москва меняетсяиещё 1

На Исторической сцене Большого театра начинаются первые представления волшебного балета Чайковского «Щелкунчик», ставшего символом Рождества и Нового года. Спектакли пройдут с 24 декабря по 7 января.

«Щелкунчик» открывает праздничный сезон в Большом театре
Фото:  Дамир Юсупов / Государственный академический Большой театр Дамир Юсупов / Государственный академический Большой театр

Впервые публика увидела «Щелкунчика» в Петербурге, в Мариинском театре, в декабре 1892 года. В Москве балет впервые поставили после Октябрьской революции. Спектакль с вековой историей продолжает дарить детям и взрослым настроение новогодней сказки.

Сюжет балета основан на сказке Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». В рождественский вечер крёстный дарит семье среди других кукол уродливую игрушку-Щелкунчика. Маленькая Мари заботится об игрушке, когда она ломается, а Щелкунчик во главе армии игрушек спасает семью девочки от нашествия злобных мышей. Затем он превращается в прекрасного юношу и отправляется вместе с Мари в волшебное путешествие. И невозможно поверить, что это лишь грёзы рождественской ночи — все так и было на самом деле.

Дирижер — Павел Клиничев. Мари — первая солистка балетной труппы Большого Маргарита Шрайнер, Щелкунчик-принц — премьер театра Денис Родькин, советник Дроссельмейер — заслуженный артист России Михаил Лобухин.

Продолжительность — 2 часа 15 минут без антракта. Билеты на декабрьские спектакли раскупили еще осенью. В воскресенье, 25 декабря, в 11:00 в кассе театра откроется дополнительная продажа билетов на январские представления. За билетами формируются очереди для покупки в два этапа. Билеты именные, для их приобретения нужен паспорт. Также билеты продаются на сайте театра.

Новости Москвы,Денис Родькин,Михаил Лобухин,Павел Клиничев,
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