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34 минуты назад

Московский зоопарк украсили к Новому году

Управа Пресненского района города Москвы

Московский зоопарк украсили праздничными декорациями к Новому году. Об этом сообщили 21 декабря.

Московский зоопарк украсили к Новому году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В зоосаде установили светящиеся елки и сказочные композиции. Также у входа продолжает работу медиаэкран, на котором транслируют видеоролики об амурском тигре, снежном барсе и других краснокнижных животных, сообщили на сайте газеты «Вечерняя Москва».

— Новогодние инсталляции и искрящиеся елки — так выглядит наш зоопарк вечером. Сказочные композиции создают чудесное настроение, — рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Напомним, что недавно в Московском зоопарке впала в спячку енотовидная собака Буба.

Новости Москвы,Светлана Акулова,
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