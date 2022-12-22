Московский зоопарк украсили к Новому году

Московский зоопарк украсили праздничными декорациями к Новому году. Об этом сообщили 21 декабря.

В зоосаде установили светящиеся елки и сказочные композиции. Также у входа продолжает работу медиаэкран, на котором транслируют видеоролики об амурском тигре, снежном барсе и других краснокнижных животных, сообщили на сайте газеты «Вечерняя Москва».