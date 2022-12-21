Почти 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах оказались задержанными или отмененными 56 рейсов. Об этом в среду, 21 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

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Наибольшее число изменений в расписании вылетов произошло в аэропорту Домодедово. Там 18 самолетов было задержано, а еще шесть рейсов отменили.

Во Внукове было задержано 12 самолетов, семь рейсов отменили. В аэропорту Шереметьево задержали семь рейсов, еще шесть были отменены, следует из данных сервиса.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 30 декабря текущего года запустит регулярное авиасообщение из Москвы в аэропорт Хибины, расположенный в 32-х километрах от Кировска. Как уточняется, полеты в Кировск будут выполняться трижды в неделю из терминала B аэропорта Шереметьево на самолетах Airbus A320.