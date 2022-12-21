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1 час назад

Почти 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Вечерняя Москваиещё 6

В столичных аэропортах оказались задержанными или отмененными 56 рейсов. Об этом в среду, 21 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Почти 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Наибольшее число изменений в расписании вылетов произошло в аэропорту Домодедово. Там 18 самолетов было задержано, а еще шесть рейсов отменили.

Во Внукове было задержано 12 самолетов, семь рейсов отменили. В аэропорту Шереметьево задержали семь рейсов, еще шесть были отменены, следует из данных сервиса.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 30 декабря текущего года запустит регулярное авиасообщение из Москвы в аэропорт Хибины, расположенный в 32-х километрах от Кировска. Как уточняется, полеты в Кировск будут выполняться трижды в неделю из терминала B аэропорта Шереметьево на самолетах Airbus A320.

С 28 января 2023 года лоукостер «Победа» запустит регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Они будут совершаться четыре раза в неделю. Кроме того, со временем частота полетов на данном направлении увеличится. Так, с 6 февраля 2023 года рейсы будут совершаться до пяти раз в неделю, а с 21 февраля планируется запустить ежедневное авиасообщение.

Новости Москвы,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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