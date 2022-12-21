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15 минут назад

Большой театр скорректировал планы на текущий сезон

ТАСС

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) частично изменил планы на сезон 2022-2023 годов, перечень премьер пополнят оперы "Луиза Миллер" Джузеппе Верди и "Король" Умберто Джордано, также будет возобновлен балет "Марко Спада" на музыку Даниэля-Франсуа-Эспри Обера, сообщил ТАСС в среду генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

Большой театр скорректировал планы на текущий сезон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы на ходу перестроились. Может быть, чуть-чуть основные премьеры в связи с изменением планов не так плавно распределены на весь сезон. Многие из них перенесли на конец сезона, это связано со сменой команд, художников, репертуара. Мы активно будем выпускать премьеры, начиная с апреля. Апрель, май, июнь, июль - подряд пойдут премьеры. Нам надо было время, чтобы эти громадные постановки запустить", - пояснил собеседник агентства.

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Так, по его словам, 25-28 мая на Новой сцене ожидается премьера оперы "Луиза Миллер" Джузеппе Верди, режиссером-постановщиком которой выступит Георгий Исаакян, дирижером-постановщиком - Эдуард Топчан из Армении, а художником - Алексей Трегубов.

"Еще из оперных постановок будет концертное исполнение "Трубадура" Верди с очень хорошим кастингом", - сказал собеседник агентства.

Эту оперу в концертном исполнении зрители увидят 29 марта, дирижером-постановщиком будет Жорди Бернасер.

"Большая программа, посвященная 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, вся осталась в планах, и в апреле-мае мы покажем целую серию концертов по этому поводу", - добавил Урин.

По его словам, это концертное исполнение оперы "Алеко", "Колокола", "Всенощное бдение", Вторая симфония Рахманинова.

Уже 22 декабря на Новой сцене покажут оперу "Демон" Рубинштейна, режиссером постановки и художником выступил Владиславс Наставшевс, а дирижером-постановщиком является Артем Абашев. "Завершим сезон постановкой оперы Берлиоза "Бенедикт и Беатриче" по пьесе Шекспира. Осуществит это народный артист России Александр Петров - художественный руководитель Санкт-Петербургского театра "Зазеркалье". Дирижер - Жулиан Салемкур из Германии, художник-постановщик - Семен Пастух, художник по костюмам - Галина Соловьева", - перечислил Урин.

На Камерной сцене в марте состоится премьера оперы "Аскольдова могила" Алексея Верстовского, дирижером-постановщиком которой стал Иван Великанов, а режиссером - Мария Фомичева. На этой же площадке в июле будет представлена опера Умберто Джордано "Король" в постановке режиссера Юрия Муравицкого.

Перенос премьеры "Пиковой дамы"

По словам Урина, на осень переносится премьера балета "Пиковая дама" Юрия Посохова на музыку Петра Чайковского в обработке для балета Юрия Красавина, которую планировалось выпустить в конце текущего театрального сезона.

"Премьеру "Пиковой дамы" сыграем осенью. Просто на полгода подвинем ее, тем более что композитор Юрий Красавин только завершил свою работу. А еще восстанавливаем балет, который очень мало шел в театре, "Марко Спада" Пьера Лакотта. Он дал согласие на то, чтобы мы возродили эту постановку. Лакотт сказал, что будет рад, если этот балет вновь вернется на сцену Большого театра", - отметил Урин.

Он назвал планы ГАБТ на сезон достаточно объемными и отметил, что театр продолжает интенсивно работать.

"Сегодня в репертуаре Большого театра около 40 балетных спектаклей и 37 оперных. Это то, что мы реально исполняем, а не спектакли, которые находятся в "запасниках". Мы можем какое-то время не выпускать новые спектакли и жить на том богатстве, которое есть в репертуаре. Но мы прекрасно понимаем, что не являемся музеем, что мы живой театр, люди ждут новых спектаклей. Театр должен работать, артисты должны получать новые роли", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, стала ли культурная повестка беднее, он констатировал, что это покажет время.

"Давайте проживем этот сезон, может быть, один из самых сложных сезонов, и поймем, что удалось уже по результатам. Большой театр переживал очень сложные периоды", - сказал он, напомнив, что в советское время в некоторые годы за сезон выпускали по три-четыре премьеры, а сегодня Большой театр выпускает девять-десять премьер в год.

Что касается гастролей, артисты Большого театра поедут в Минск, Челябинск и Калининград.

"Из зарубежных стран мы ведем переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, ведем переговоры по гастролям в Китае, Республике Корея. Это все пока переговоры, подписанных контрактов нет", - заключил собеседник агентства.

Новости Москвы,Алексей Трегубов,Юрий Красавин,Артем Абашев,Пьер Лакотт,Владимир Урин,Георгий Исаакян,Юрий Посохов,Семен Пастух,Умберто Джордано,Галина Соловьева,Александр Петров,Джузеппе Верди,Сергей Рахманинов,Петр Чайковский,
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