Большой театр скорректировал планы на текущий сезон

"Сегодня в репертуаре Большого театра около 40 балетных спектаклей и 37 оперных. Это то, что мы реально исполняем, а не спектакли, которые находятся в "запасниках". Мы можем какое-то время не выпускать новые спектакли и жить на том богатстве, которое есть в репертуаре. Но мы прекрасно понимаем, что не являемся музеем, что мы живой театр, люди ждут новых спектаклей. Театр должен работать, артисты должны получать новые роли", - сказал собеседник агентства.