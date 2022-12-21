Собянин сообщил о планах обновления столичных поликлиник

О планах обновить столичные поликлиники в следующие два года сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Мосгордумы. По его словам, в городе планируется реконструировать 201 медучреждение и и построить 30 новых.

Фото: Мослента Мослента

«Это будет другой уровень медицинской помощи, Все они будут оснащены самым современным оборудованием, станут цифровыми поликлиниками, с доступной для пациентов телемедициной», — сказал глава города.

Кроме того, в Москве возведут новый комплекс инфекционной больницы №1, а в 2024 году новый комплекс зданий войдет в состав 62-й онкологической больницы.