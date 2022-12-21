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49 минут назад

В Москве отказались от еще одного бумажного документа

Lenta.ru

Москва открыла возможность частным и федеральным клиникам оформлять цифровые медкарты для школ и детсадов. Речь идет о медкарте по форме 026/у. Теперь первоклассникам и поступающим в детсад не придется приносить бумажную медкарту перед началом учебного года из частных и федеральных клиник. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве отказались от еще одного бумажного документа
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Она напомнила, что в 2021 году в цифровой вид перевели справку для ребенка по форме 026 в городских поликлиниках. Отказ от бумажной медкарты для федеральных и частных медучреждений стал следующим шагом.

Заммэра подчеркнула, что к участию в проекте приглашаются частные и федеральные клиники, поскольку жители столицы обращаются не только в городские медучреждения.

«Это позволит нам упростить подготовку к первому классу и детскому саду для еще большего числа родителей», — считает Ракова.

Для участия в проекте клиники должны иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности и быть подключенными к ЕМИАС. Медучреждение будет обязано предоставить информацию об оформленной медкарте по форме № 026/у-2000 в течение 24 часов с момента ее оформления. С порядком работы и инструкцией можно ознакомиться на сайте Депздрава Москвы.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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