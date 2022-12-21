В Москве отказались от еще одного бумажного документа

Москва открыла возможность частным и федеральным клиникам оформлять цифровые медкарты для школ и детсадов. Речь идет о медкарте по форме 026/у. Теперь первоклассникам и поступающим в детсад не придется приносить бумажную медкарту перед началом учебного года из частных и федеральных клиник. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Она напомнила, что в 2021 году в цифровой вид перевели справку для ребенка по форме 026 в городских поликлиниках. Отказ от бумажной медкарты для федеральных и частных медучреждений стал следующим шагом.

Заммэра подчеркнула, что к участию в проекте приглашаются частные и федеральные клиники, поскольку жители столицы обращаются не только в городские медучреждения.

«Это позволит нам упростить подготовку к первому классу и детскому саду для еще большего числа родителей», — считает Ракова.