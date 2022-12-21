Москвичам пообещали до плюс трех градусов тепла на выходных

На выходных в Москву может прийти оттепель — ожидается до плюс трех градусов выше нуля. Об этом в среду, 21 декабря, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

По словам специалиста, 22 декабря в городе ожидается потепление.

На выходных в столицу придет облачная погода и осадки разной степени интенсивности.

— В ночные часы будет преобладать минус 3 — плюс 2, в дневные — минус 2 — плюс 3. То есть температура буде выше климатической нормы градусов на 6–7, — цитирует синоптика РИА Новости.

Вечером в среду, 21 декабря, в Москве потеплеет, пойдет ледяной дождь. Об этом предупредила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Она пояснила, что такое изменение погоды связано с приближением теплого атмосферного фронта с запада. По словам синоптика, погода в этот день будет облачная с небольшим снегом.