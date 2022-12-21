Появилась новая карта метро и центральных диаметров Москвы

Как отметил на "Деловом завтраке" в редакции "РГ" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, эта организация не занимается ни проектированием, ни строительством метро и МЦД, а только анализом хода работ, но ориентиры, отраженные ею в карте, верные.

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Впрочем, большинство новшеств могут уже предсказать и сами москвичи, наблюдая за развитием транспортной системы столицы. К примеру, уже очевидно, что в 2023 году можно будет поехать по Большой кольцевой линии подземки. Из 31 станции, расположенных вдоль нее, открыть осталось девять, пять из них уже прошли через технический пуск, а еще в четырех, на восточном участке, - "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики", техпуск произойдет до конца этого года. После обкатки этого участка и проверки работоспособности автоматики, телемеханики и управления движения поездов ничто не помешает, как сказал мэр Собянин, открыть пассажирское движение по всему Большому кольцу уже в первом квартале.

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В общей сложности в том же 2023 году в подземке откроется 14 станций: помимо БКЛ войдут в строй две станции Солнцевской линии - "Пыхтино" и "Внуково", и, таким образом, в России появится первый аэропорт, до которого можно добраться из города на метро. Плюс три новых станции - "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" на Люблинско-Дмитровской линии - получат жители севера Москвы, проживающие в том числе и за МКАД.

Как и прогнозируется на схеме, к 2027 году дойдет до Троицка самая протяженная радиальная линия метро, длина которой 40 км. А участки этой линии - от станции "ЗИЛ" до "Крымской", а также от "Новаторской" до "Коммунарки", подтвердил Бочкарев, заработают даже раньше - в 2024 году. После 2028 года до 2030-го Рублево-Архангельская линия пополнится тремя новыми станциями - "Липовая Роща", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская".

Более зримым станет для жителей всего столичного региона и эффект от появления наземного метро - Московских центральных диаметров. К двум действующим МЦД-1 и МЦД-2 уже в будущем году добавятся МЦД-3 и МЦД-4 - с новыми поездами и удобными городскими вокзалами вместо пригородных платформ, открытых всем дождям и ветрам.