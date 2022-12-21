В среду, 21 декабря, в Москве ожидается повышение температуры воздуха, а к вечеру возможен ледяной дождь. Как пишет РИА Новости, такой прогноз сделала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
По ее словам, сегодня к Москве с запада приблизится теплый атмосферный фронт, из-за чего погода будет облачной и с небольшим снегом. По мере постепенного повышения температуры к вечеру осадки могут перейти в ледяные дожди. Синоптик ожидает в столице от -2 до -4 градусов, а в Подмосковье — от -1 до -6.
Ветер будет южный, со скоростью от 4 до 9 м/c. Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже московской нормы.
Напомним, что ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала оттепель в Москве к концу недели. По ее словам, тепло в столице продержится с 21 по 24 декабря, а в дневные часы не исключена плюсовая температура и мокрый снег.