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20 минут назад

Москвичей предупредили о потеплении и ледяном дожде до конца дня

News.ru

21 декабря в Москве ожидается повышение температуры воздуха, к вечеру возможен ледяной дождь, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. По ее словам, к Москве приблизится теплый атмосферный фронт, который станет причиной облачной погоды с небольшим снегом.

Москвичей предупредили о потеплении и ледяном дожде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во второй половине дня, ближе к вечеру, на фоне постепенного повышения температуры мы не исключаем вероятность гололедных явлений и местами ледяных дождей. Что касается температуры, то она постепенно повысится до минус двух — минус четырех градусов, в столичном регионе мы обещаем минус один — минус шесть, а вот вечером станет даже ещё теплее, — рассказала Волосюк.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в некоторых регионах России. По его словам, особенно сложная погода будет в Башкортостане и Татарстане, где пройдет ледяной дождь. Костромскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую области ожидают морозы до 15–18 градусов, а Кировскую, Свердловскую области и Пермский край — до 22–26 градусов. В регионах Приволжского федерального округа пройдут ледяные дожди, а в Южном федеральном округе — сильный мокрый снег и дожди, предостерег метеоролог.

Новости Москвы,Елена Волосюк,Роман Вильфанд,
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