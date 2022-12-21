Москвичей предупредили о потеплении и ледяном дожде

Во второй половине дня, ближе к вечеру, на фоне постепенного повышения температуры мы не исключаем вероятность гололедных явлений и местами ледяных дождей. Что касается температуры, то она постепенно повысится до минус двух — минус четырех градусов, в столичном регионе мы обещаем минус один — минус шесть, а вот вечером станет даже ещё теплее, — рассказала Волосюк.