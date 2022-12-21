В московских парках появились павильоны для наблюдения за птицами

«Благодаря павильонам для наблюдения за животными местные жители и другие посетители парка смогут смотреть за птицами и белками в любую погоду. В них есть возможность длительное время и в комфортных условиях, не пугая животных», - сообщил Сергей Мельников, замглавы Департамента капитального ремонта Москвы