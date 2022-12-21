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58 минут назад

В московских парках появились павильоны для наблюдения за птицами и белками

Daily Moscowиещё 2

В Щукинском парке и Всехсвятской роще возвели павильоны для наблюдения за живой природой. Смотреть москвичам предлагают на птиц и белок, сообщает телеканал «Царьград».

В московских парках появились павильоны для наблюдения за птицами
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Три павильона в стиле беседок середины XX века установили на участках вдоль Пехотной улицы и неподалёку от станции Щукинская МЦД-2. Площадь каждого павильона составляет более 30 квадратных метров, выполнены они их клееного бруса и покрашены.

«Благодаря павильонам для наблюдения за животными местные жители и другие посетители парка смогут смотреть за птицами и белками в любую погоду. В них есть возможность длительное время и в комфортных условиях, не пугая животных», - сообщил Сергей Мельников, замглавы Департамента капитального ремонта Москвы

Также в павильонах можно спрятаться от городского шума, внутри установлены сиденья. За жизнью обитателей парка и рощи можно наблюдать через специальные смотровые окошки.

Новости Москвы,Сергей Мельников,
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