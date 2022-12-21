Собянин: нагрузка на врачей Москвы из-за ОРВИ превысила ковидный период

Нагрузка на поликлиники из-за ОРВИ и гриппа в Москве превысила нагрузку в период пандемии коронавируса. Об этом в ходе ежегодного выступления в Мосгордуме сказал мэр столицы Сергей Собянин , пишет «Коммерсантъ» . По словам градоначальника, пиковые нагрузки посещения больными поликлиник достигали 60 тысяч человек в сутки.

«В начале года у нас в связи с «омикроном» пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40–45 тыс. человек в сутки. Нынешней осенью с учетом ковида, ОРВИ, тяжелого гриппа у нас количество посещений в сутки доходило до 60 тыс. Мы даже перевалили пиковые пороги предыдущих пандемических периодов с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения», — отметил Собянин.

Чуть ранее издание писало, что в некоторых регионах из-за эпидемии ОРВИ нагрузка на врачей выросла вдвое. Оно отмечало, что наиболее тяжелая ситуация с врачами в Курской и Свердловской областях — из-за того, что медики страдают от вируса не меньше, чем пациенты. Так, в Курской области вызывают медработников из отпусков и отменяют выходные, а в Свердловской привлекают студентов и даже бригады медицины катастроф, пишет издание.