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34 минуты назад

Собянин: нагрузка на врачей Москвы из-за ОРВИ и гриппа превысила ковидный период

BFM.RUиещё 1

Нагрузка на поликлиники из-за ОРВИ и гриппа в Москве превысила нагрузку в период пандемии коронавируса. Об этом в ходе ежегодного выступления в Мосгордуме сказал мэр столицы Сергей Собянин, пишет «Коммерсантъ». По словам градоначальника, пиковые нагрузки посещения больными поликлиник достигали 60 тысяч человек в сутки.

Собянин: нагрузка на врачей Москвы из-за ОРВИ превысила ковидный период
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В начале года у нас в связи с «омикроном» пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40–45 тыс. человек в сутки. Нынешней осенью с учетом ковида, ОРВИ, тяжелого гриппа у нас количество посещений в сутки доходило до 60 тыс. Мы даже перевалили пиковые пороги предыдущих пандемических периодов с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения», — отметил Собянин.

Чуть ранее издание писало, что в некоторых регионах из-за эпидемии ОРВИ нагрузка на врачей выросла вдвое. Оно отмечало, что наиболее тяжелая ситуация с врачами в Курской и Свердловской областях — из-за того, что медики страдают от вируса не меньше, чем пациенты. Так, в Курской области вызывают медработников из отпусков и отменяют выходные, а в Свердловской привлекают студентов и даже бригады медицины катастроф, пишет издание.

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране выросла почти на 16%, а неделей ранее показатель увеличился на треть.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Коммерсант,Мосгордума,Роспотребнадзор,
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