Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о присуждении премии Москвы «Крылья аиста». Документ размещен на официальном сайте мэра и правительства столицы .

«За особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве присудить премии города Москвы 2022 года «Крылья аиста», - говорится в документе.

Согласно указу, премия «Крылья аиста» в номинации «Лучшая семья года» присуждена Надежде и Андрею Демочкиным, Инне и Дмитрию Лазаревым, а также Екатерине Аруцевой и Петру Скрипникову. Помимо этого, премию «Крылья аиста» в номинации «Лучшая организация года» получил коллектив акционерного общества «Тандер».