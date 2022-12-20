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1 час назад

Собянин подписал указ о присуждении премии Москвы «Крылья аиста»

Агентство «Москва»иещё 1

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о присуждении премии Москвы «Крылья аиста». Документ размещен на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Собянин подписал указ о присуждении премии Москвы «Крылья аиста»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве присудить премии города Москвы 2022 года «Крылья аиста», - говорится в документе.

Согласно указу, премия «Крылья аиста» в номинации «Лучшая семья года» присуждена Надежде и Андрею Демочкиным, Инне и Дмитрию Лазаревым, а также Екатерине Аруцевой и Петру Скрипникову. Помимо этого, премию «Крылья аиста» в номинации «Лучшая организация года» получил коллектив акционерного общества «Тандер».

Новости Москвы,Сергей Собянин,Тандер,Правительство Москвы,
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