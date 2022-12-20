В Москве в новогоднюю ночь запрещено запускать фейерверки после 23:00 согласно действующему закону «О тишине». Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Москве, глава управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров.
Он напомнил, что запуск фейерверков в столице разрешен только в определенное время: с 7:00 до 23:00. Отдельно Бобров подчеркнул, что сами власти Москвы не планируют в этом году запускать высотные фейерверки.
Ранее адвокат Александр Князев рассказывал, что в России запрещено использовать пиротехнику на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий. Нарушителям может грозить штраф от 5 до 15 тыс. рублей.
В некоторых случаях наказание может быть более суровым — если устройства повредят чужое имущество, вызовут пожар, а также причинят легкий или средней тяжести вред здоровью человека. В таком случае штраф составит от 40 до 50 тыс. рублей.