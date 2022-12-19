Третьяковка намерена участвовать в «Русских сезонах» в 2023 году

"Я предложила план "А" и план "Б". Поэтому даже если еще не возобновится практика выдачи экспонатов российских музеев, у нас есть план "Б", который позволит представить русское искусство в его высочайших проявлениях в рамках самого яркого концерта "Русских сезонов". Мы уже договорились, в рамках какого", - сказала она.