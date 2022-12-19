Третьяковка намерена участвовать в «Русских сезонах» в 2023 году

Государственная Третьяковская галерея планирует представить русское искусство в рамках международного проекта "Русские сезоны", который пройдет в 2023 году в Узбекистане. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
По ее словам, вопрос участия галереи в проекте уже обсуждался с директором "Русских сезонов" Алексеем Лебедевым.
"Я предложила план "А" и план "Б". Поэтому даже если еще не возобновится практика выдачи экспонатов российских музеев, у нас есть план "Б", который позволит представить русское искусство в его высочайших проявлениях в рамках самого яркого концерта "Русских сезонов". Мы уже договорились, в рамках какого", - сказала она.
Минкультуры РФ приостановило временные выдачу и вывоз музейных предметов с территории России 3 марта этого года. Сотрудничество с дружественными странами, включая временный вывоз предметов искусства на выставки, планируется возобновить в 2023 году.
"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению российской культуры зарубежным зрителям. Он инициирован правительством России и Минкультуры РФ.