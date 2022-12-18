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14 минут назад

В московских аэропортах задержали или отменили свыше ста рейсов

Илья Родин

В столичных аэропортах сильный снегопад привел к коллапсу. Руководство воздушных гаваней вынуждено задерживать, либо отменять рейсы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сервис «Яндекс. Расписание».

Свыше ста рейсов отменили или задержали в московских аэропортах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 18:01 мск в московском аэропорту Внуково отменено 13 рейсов. Пассажирам 39 рейсов придется задержаться в аэропорту.

Толкающие застрявший в снегу автобус в Москве пассажиры попали на видео

В Домодедово ситуация несколько лучше. Отменен 1 рейс, 33 задержаны. В Жуковском, судя по данным сервиса, все в норме, отмен и задержек нет.

В Шереметьево ждут вылета пассажиры 19 рейсов, три рейса отменены.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что высота снежных сугробов в Москве в понедельник, 19 декабря, может достичь рекордного показателя 1941 года - из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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