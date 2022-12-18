Свыше ста рейсов отменили или задержали в московских аэропортах

В столичных аэропортах сильный снегопад привел к коллапсу. Руководство воздушных гаваней вынуждено задерживать, либо отменять рейсы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сервис «Яндекс. Расписание».

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По состоянию на 18:01 мск в московском аэропорту Внуково отменено 13 рейсов. Пассажирам 39 рейсов придется задержаться в аэропорту.

В Домодедово ситуация несколько лучше. Отменен 1 рейс, 33 задержаны. В Жуковском, судя по данным сервиса, все в норме, отмен и задержек нет.

В Шереметьево ждут вылета пассажиры 19 рейсов, три рейса отменены.