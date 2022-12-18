Собянин сообщил о ликвидации последствий снегопада в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в столице.
«Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что все коммунальные службы работают в плановом порядке, в первую очередь они чистят проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро. Собянин подчеркнул, что городской общественный транспорт работает без серьезных сбоев. Он напомнил, что всю неделю ожидаются снегопады и власти готовы заниматься устранением их последствий.
На протяжении нескольких дней в городе наблюдаются обильные снегопады. Из-за них в столичных аэропортах было задержано более 40 авиарейсов.
К уборке снега в столице привлекли почти 119 тыс. человек, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.