В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Собянин сообщил о ликвидации последствий снегопада в Москве

Газета.Ruиещё 6

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в столице.

Собянин сообщил о ликвидации последствий снегопада в Москве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что все коммунальные службы работают в плановом порядке, в первую очередь они чистят проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро. Собянин подчеркнул, что городской общественный транспорт работает без серьезных сбоев. Он напомнил, что всю неделю ожидаются снегопады и власти готовы заниматься устранением их последствий.

На протяжении нескольких дней в городе наблюдаются обильные снегопады. Из-за них в столичных аэропортах было задержано более 40 авиарейсов.

К уборке снега в столице привлекли почти 119 тыс. человек, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Сергей Собянин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители