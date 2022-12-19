В Москве прошел первый «Mos ТИМ-форум» по технологиям инфомоделирования

«В понедельник, 19 декабря, в Москве прошел «Mos ТИМ-форум» - одно из самых масштабных в России мероприятий, посвященных внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ). Организаторы форума - центр компетенций департамента строительства Москвы совместно с ООО «Аметист Групп», департаментом информационных технологий Москвы и департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы», - говорится в материале.

Он добавил, что в 2020 году экспертизу прошли только три объекта с применением ТИМ, а в 2021 году количество таких объектов выросло до 21. Сейчас уже 67 объектов с применением ТИМ готовы к прохождению экспертизы, при этом на стадии проведения строительно-монтажных работ - 15 объектов, и два объекта уже достигли стадии эксплуатации.