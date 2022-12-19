В Москве прошел первый «Mos ТИМ-форум» по технологиям инфомоделирования

В Москве прошел первый «Mos ТИМ-форум», посвященный применению технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
«В понедельник, 19 декабря, в Москве прошел «Mos ТИМ-форум» - одно из самых масштабных в России мероприятий, посвященных внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ). Организаторы форума - центр компетенций департамента строительства Москвы совместно с ООО «Аметист Групп», департаментом информационных технологий Москвы и департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы», - говорится в материале.
Как уточняется, цель форума - продемонстрировать уже реализованные в России ТИМ-проекты, обсудить стратегию развития ТИМ в стране, представить отечественные ИТ-решения и организовать взаимодействие специалистов отрасли.
«Мы уверены, что «Mos ТИМ-форум» станет ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации строительной отрасли и общения государственных заказчиков, застройщиков, вендоров программного обеспечения, сотрудников проектных институтов и генподрядных организаций», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
Он добавил, что в 2020 году экспертизу прошли только три объекта с применением ТИМ, а в 2021 году количество таких объектов выросло до 21. Сейчас уже 67 объектов с применением ТИМ готовы к прохождению экспертизы, при этом на стадии проведения строительно-монтажных работ - 15 объектов, и два объекта уже достигли стадии эксплуатации.
«Департамент строительства принимает самое активное участие в работе по внедрению технологий информационного моделирования и продвижению цифровых сервисов в подведомственных ему организациях, которые уже имеют положительный опыт внедрения в свои бизнес-процессы цифровых сервисов», - отметили в пресс-службе.
Всего у системы цифровых сервисов насчитывается 11 тыс. пользователей в 2,8 тыс. организаций, охват объектов - более 400.