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1 час назад

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов

ТАСС

Более 40 авиарейсов задержаны или отменены в Москве в субботу утром, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов
Фото: globallookpress.com © Bayne Stanleygloballookpress.com © Bayne Stanley

По данным на 10:42 мск, в Шереметьеве задержаны шесть рейсов, отменены также шесть. В Домодедове задержаны 12 рейсов, отменен один. Во Внукове отменены 10 рейсов, задержаны шесть.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что к понедельнику высота сугробов в Москве может приблизиться к рекордному показателю в 34 см, который был зафиксирован 19 декабря 1941 года. По данным метеоролога, в Москве и Подмосковье в субботу прогнозируются местами сильный снег и гололедица. В воскресенье снег станет еще сильнее, ожидаются метель с ветром до 15 м/с и сложные условия для автомобилистов и пилотов.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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