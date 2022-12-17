В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов

По данным на 10:42 мск, в Шереметьеве задержаны шесть рейсов, отменены также шесть. В Домодедове задержаны 12 рейсов, отменен один. Во Внукове отменены 10 рейсов, задержаны шесть.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что к понедельнику высота сугробов в Москве может приблизиться к рекордному показателю в 34 см, который был зафиксирован 19 декабря 1941 года. По данным метеоролога, в Москве и Подмосковье в субботу прогнозируются местами сильный снег и гололедица. В воскресенье снег станет еще сильнее, ожидаются метель с ветром до 15 м/с и сложные условия для автомобилистов и пилотов.