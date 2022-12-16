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6 минут назад

Москвичи выбрали имя для альпака на "Городской ферме" ВДНХ

Москва24

Москвичи выбрали имя для альпака, живущей на "Городской ферме" на ВДНХ. Больше всего голосов набрал вариант "Шоколадка", сообщает пресс-служба ВДНХ.

Москвичи выбрали имя для альпака на "Городской ферме" ВДНХ
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва" телеграм-канал "Агентство "Москва"

"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование по выбору имени для девочки-альпака, которая родилась на "Городской ферме" в этом году. Свыше 194 тысяч горожан выбирали имя среди четырех вариантов", – отметили в пресс-службе.

Имя Шоколадка выбрали 28% голосовавших, так как оно подходит под окрас молодой девочки-альпака. За вариант Мила отдали голос 26% респондентов, за имя Паулина – 21%.

В пресс-службе отметили, что юная альпака в первые дни рождения весила всего 2 килограмма и жила с мамой на отдельном выгуле. В настоящее время альпака подросла, стала более контакта к людям, чем другие альпака. Шоколадка дружелюбна, любознательная и общительная, она принимает участие в фотосессиях со своей мамой, проводит много времени на свежем воздухе, недавно начала питаться комбикормом.

Ранее сообщалось, что на Городской ферме на ВДНХ москвичи выбрали имена для новорожденных ягнят – Биба и Боба, а также козлят – Буся и Ромашка. Всего предлагалось, более 150 вариантов имен, из которых – Инь и Янь, День и Ночь, Снежок и Уголек, Доми и Ино, Винни и Пух, Оля и Яло, Лоло и Пепе, Кай и Герда, Чип и Дейл, а также Рогалик, Булочка, Беляш, Пирожок и Зефирка.

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