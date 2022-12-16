Москвичи выбрали имя для альпака на "Городской ферме" ВДНХ

Москвичи выбрали имя для альпака, живущей на "Городской ферме" на ВДНХ. Больше всего голосов набрал вариант "Шоколадка", сообщает пресс-служба ВДНХ.

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва" телеграм-канал "Агентство "Москва"

"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование по выбору имени для девочки-альпака, которая родилась на "Городской ферме" в этом году. Свыше 194 тысяч горожан выбирали имя среди четырех вариантов", – отметили в пресс-службе.

Имя Шоколадка выбрали 28% голосовавших, так как оно подходит под окрас молодой девочки-альпака. За вариант Мила отдали голос 26% респондентов, за имя Паулина – 21%.

В пресс-службе отметили, что юная альпака в первые дни рождения весила всего 2 килограмма и жила с мамой на отдельном выгуле. В настоящее время альпака подросла, стала более контакта к людям, чем другие альпака. Шоколадка дружелюбна, любознательная и общительная, она принимает участие в фотосессиях со своей мамой, проводит много времени на свежем воздухе, недавно начала питаться комбикормом.