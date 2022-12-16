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49 минут назад

Русский музей открыл выставку картин мирной жизни

Газета.Ruиещё 1

Государственный Русский музей открыл выставку об мирной жизни в произведениях отечественных художников и скульпторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Русский музей открыл выставку картин мирной жизни
Фото: Кирилл Лемох «Новое знакомство»Кирилл Лемох «Новое знакомство»

Экспозиция "Дом и семья. Картины мирной жизни" будет работать в Корпусе Бенуа с 16 декабря по 6 марта, она дополнит уже действующую выставку о войне.

"Выставочный проект Русского музея под общим названием "Художники о войне и мире" можно рассматривать как своеобразный диптих. Составляющие его выставки "Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI - ХХ века" и "Дом и семья. Картины мирной жизни" посвящены двум важным аспектам существования человека, которые осознаются как противоположные друг другу", - уточнили в пресс-службе.

Открывшаяся часть диптиха обращается к теме домашнего очага и семейного круга как хранителя нравственных ценностей русского народа. В ней представлены дворянские семейные портреты, крестьянские избы, советские и современные быт и интерьеры. Всего на выставке показано около 120 произведений из коллекции Русского музея, среди которых работы Ивана Крамского, Владимира Маковского, Иллариона Прянишникова, Бориса Кустодиева и других мастеров. Первая часть выставочного проекта "Картины военной жизни" открылась в октябре. На ней собраны произведения на батальные сюжеты и армейские темы.

Новости Москвы,Илларион Прянишников,Иван Крамской,Борис Кустодиев,Владимир Маковский,
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