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15 минут назад

Синоптик Варакин допустил, что в выходные в Москве выпадет треть месячной нормы снега

RT на русскомиещё 2

Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин дал прогноз, что в столице в субботу и воскресенье, 17 и 18 декабря, может выпасть около трети месячной нормы снега.

В выходные в Москве выпадет треть месячной нормы снега
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Декабрь этого года станет самым снежным за последнее десятилетие, уточнил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Интенсивные осадки мы ждём с субботы на воскресенье, особенно в воскресенье в первой половине дня и в ночь, когда выпадет примерно 20—25% месячной нормы. Уже к понедельнику и в Москве, и в Подмосковье климатическая норма будет превышена на 150—160%, и высота снега тоже будет намного больше, чем положено по климату», — сообщил Варакин.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области, к субботе, 17 декабря, ожидается потепление до -3 °С.

Новости Москвы,Юрий Варакин,Росгидромет,
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