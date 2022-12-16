В выходные в Москве выпадет треть месячной нормы снега

Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин дал прогноз, что в столице в субботу и воскресенье, 17 и 18 декабря, может выпасть около трети месячной нормы снега.
Декабрь этого года станет самым снежным за последнее десятилетие, уточнил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Интенсивные осадки мы ждём с субботы на воскресенье, особенно в воскресенье в первой половине дня и в ночь, когда выпадет примерно 20—25% месячной нормы. Уже к понедельнику и в Москве, и в Подмосковье климатическая норма будет превышена на 150—160%, и высота снега тоже будет намного больше, чем положено по климату», — сообщил Варакин.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области, к субботе, 17 декабря, ожидается потепление до -3 °С.