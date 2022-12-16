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35 минут назад

Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве

Вечерняя Москваиещё 5

В выходные в столице ожидается до 20 сантиметров снега, в связи с этим 1,5 тысячи аварийных бригад продолжают дежурить на улицах города. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве
Фото:  Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

— В связи с непогодой городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. Для очистки Москвы от снега задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад дворников, — рассказал он.

На данный момент специалисты продолжают убирать улицы, дороги, тротуары, а также дворовые территории. Кроме того, проводятся мероприятия по сплошному механизированному прометанию с последующей противогололедной обработкой.

Москвичей призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве в выходные. По его словам, за предстоящие выходные в городе выпадет месячная норма осадков. Собеседник «ВМ» заверил, что снегопады закончатся в воскресенье. А на смену им придут морозы.

Новости Москвы,Александр Шувалов,Петр Бирюков,
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