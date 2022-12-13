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31 минуту назад

Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных МЭШ

Илья Родин

Сведения об утечке данных пользователей Московской электронной школы (МЭШ) не соответствуют действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента информационных технологий.

Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных МЭШ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее в Telegram-каналах появилась информация о мнимой утечке данных пользователей school.mos.ru. Утверждалось, что в открытый доступ попали сведения из учетных записей учителей, учащихся и их родителей.

В департаменте уточнили, что выложенные в интернет материалы «не имеют отношения к реальным данным пользователей» МЭШ.

Все сервисы портала работают в положенном режиме, данные пользователей защищены, резюмировали в пресс-службе.

Напомним, что МЭШ представляет собой единую платформу для учителей, школьников и родителей. Она не заменяет традиционную школу, а дополняет ее, помогает участникам образовательного процесса решать разнообразные учебные вопросы.

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