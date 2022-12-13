Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных МЭШ

Сведения об утечке данных пользователей Московской электронной школы (МЭШ) не соответствуют действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента информационных технологий.

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Отмечается, что ранее в Telegram-каналах появилась информация о мнимой утечке данных пользователей school.mos.ru. Утверждалось, что в открытый доступ попали сведения из учетных записей учителей, учащихся и их родителей.

В департаменте уточнили, что выложенные в интернет материалы «не имеют отношения к реальным данным пользователей» МЭШ.

Все сервисы портала работают в положенном режиме, данные пользователей защищены, резюмировали в пресс-службе.